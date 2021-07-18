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الفوزان يروي موقفًا مع جاره الذي نصحه بعدم إدخال ابنته كلية الطب

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى الكاتب سعود الفوزان، موقفا غريبا حدث بينه وبين جاره قبل سنوات، حيث نصحه بعدم إدخال ابنته كلية الطب.

وقال الفوزان: "قابلت جاري وهو مطوع قال لي سمعت من زوجتي أن ابنتكم دخلت كلية الطب قلت الحمدلله قال أوصيك أخي سعود أن لا تقبل".

وتابع: "قلت لماذا؟.. قال لأن الدكتورة لن يخطبها أحد، قلت ربك كريم"، مضيفا: "اليوم زوجته مرقدة في المستشفى وابنتي الدكتورة هي من تتابع حالتها".

واختتم بقوله: "عفوًا لإخواني المتابعين ولا أعيره ولكن هذا ما حصل".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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