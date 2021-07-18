الشؤون الإسلامية بعسير تنهي أعمالها لتهيئة ٣٦٥٥جامعًا ومصلى عيد

الرياض - محمد عبدالله - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير تهيئة ( ٣٦٥٥ ) جامعًا ومسجدًا ومصلى للعيد في كل مدن ومحافظات ومراكز المنطقة؛ لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بعسير أحمد بن عبدالله الخيري بأن تلك الجهود التي جاءت لتهيئة مصليات العيد من خلال تنظيف وفرش المصليات بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، والعمل على تجهيز المصليات المفتوحة والجوامع وتهيئتها.

وأشار إلى أن موعد إقامة صلاة العيد سيكون بعد انقضاء ربع ساعة من شروق الشمس، منوهًا إلى أهمية التزام الجميع بالإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية.