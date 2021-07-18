رئاسة الحرمين توضح تاريخ كسوة الكعبة المشرفة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم السبت، تاريخ كسوة الكعبة المشرفة.

وقالت «رئاسة الحرمين»، في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إن كسوة الكعبة المشرفة تُصّنع في مكة المكرمة، منذ صدور أمر الملك فيصل ـ رحمه الله ـ بإنشاء مصنع خاص بها في عام ١٣٧٩هـ.

وأفادت الرئاسة بأن أول من كسا الكعبة هو تبع الحميري ملك اليمن، كما كساها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثياب اليمنية، مشيرًا إلى أن الملك عبدالعزيز رحمه الله أمر بإنشاء دار للكسوة في عام 1346هـ، وكانت أول كسوة تُصنّع في مكة المكرمة.

وأضافت الرئاسة، أنه في عام 1379هـ تم إنشاء مصنع الكسوة المشرفة في حي أم الجود في عهد الملك فيصل، وفي عام 1438هـ تم تغيير مسمى مصنع كسوة الكعبة المشرفة إلى مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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