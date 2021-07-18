60 ألف حاج يبيتون في منى

بدأت أولى طلائع الـ60 ألف حاج للوصول إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، وسط إجراءات احترازية من أجل ضمان أمن وسلامة الحجاج.
وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جاهزية جميع مرافق المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم، مع اكتمال استعداد طواقمها البشرية وتجهيزاتها الفنية في المشاعر المقدسة.
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