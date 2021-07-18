شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 1207 متعافين من كورونا.. و«النشطة» مطمئنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 1098 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 508.521 حالة، من بينها 10.905 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1386 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

ورصدت الصحة، وفقًا للإحصاء اليومي، تعافي 1207 حالات؛ ليبلغ إجمالي التعافي 489.553 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8063 حالة وفاة، بإضافة 15 حالة جديدة

ونصحت الوزارة، الجميع، بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات علـى مدار الساعة للحصول على معلومات عن الفيروس ومستجداته.