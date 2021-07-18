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تخريج الدفعة الأولى من طلبة القوات البحرية المبتعثين في إسبانيا

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الدمام - شريف احمد - نيابة عن قائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، حضر قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري حفل تخرج الدفعة الأولى للطلبة المبتعثين لدراسة العلوم البحرية بمملكة إسبانيا.

وأقيم الحفل برعاية وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، بحضور عدد من كبار الضباط من الجانبين والملحق العسكري السعودي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا. وجرى تلاوة القسم على الطلبة السعوديين من قبل الملحق العسكري السعودي، ثم تقلدوا رتبهم الجديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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