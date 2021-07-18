شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مريض يعاني من شلل سفلي واحتباس البول في «مواساة» الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -بفضل الله وتوفيقه- تمكن الفريق الطبي في مستشفى المواساة بالخبر من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 41 عامًا كان يعاني من ضعف في الأطراف السفلية واحتباس في البول منذ 25 يومًا تقريبًا.

وكان المريض قد وصل إلى مستشفى المواساة بالخبر بحالة صحية متدهورة مع ضعف تدريجي في كلا الطرفين السفليين متبوعًا باستحالة النهوض من السرير؛ لأن المريض كان مصابًا بشلل سفلي واحتباس بول، وكان المطلوب إدخال قسطرة بولية له.

وبعد إجراء الفحوصات الأولية أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري مع التباين انضغاط الحبل الشوكي الظهري في الفقرة D8، الذي يتطلب إجراء جراحة عصبية عاجلة من أجل فك ضغط الحبل الشوكي.

في اليوم التالي للدخول، خضع المريض لإجراء جراحة الأعصاب بتقنية المجهر تحت إشراف الدكتور لوسيانو بريجانت استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري للإزالة الكاملة للآفة داخل الجافية وخارج النخاع، دون أي مضاعفات.

عقب الجراحة، أظهر المريض تحسنًا كبيرًا بالحركة في كلتا الساقين مع استعادة الإحساس.

وبعد 5 أيام من المتابعة في العيادة تحسنت حالة المريض، وتمكن من المشي بمفرده، وتمت إزالة القسطرة البولية بعد أن استعاد وظيفته البولية بشكل كامل ولله الحمد.

يذكر أن هذا النوع من العمليات يعتبر الأكثر تقدماً ويتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الطبية الدقيقة مع توفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية.