شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي المستشارة الألمانية في ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية د. أنجيلا ميركل، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلادها.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارككم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه»، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية د. أنجيلا ميركل، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلادها. وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيا عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه».