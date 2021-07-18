شكرا لقرائتكم خبر عن تأهب 25 مركزا إسعافيا للهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأهب أكثر من 270 ممارسا صحيا من الكوادر البشرية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بالعاصمة المقدسة خلال موسم حج 1442هـ موزعين على 25 مركزا إسعافيا في الحرم المكي وما حوله في مناطق تواجد وتحرك الحجاج خلال أداء مناسكهم.

ودعمت «الهيئة» القوى البشرية الإسعافية بـ 52 سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية، إضافة لـ 12 دراجة نارية و6 عربات كهربائية تعمل في الحرم المكي، إلى جانب فرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساند لعمل الهيئة في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية والإصابات.

وقال المشرف العام على نطاق المشاعر المقدسة يوسف سمكري إن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءا من أمس الأول تزامنا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة والمسجد الحرام، وتم تكثيف التواجد في الحرم المكي ونطاق العاصمة المقدسة من خلال تمركز الفرق الاسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف بيت الله الحرام.