شكرا لقرائتكم خبر عن 77 سريرا ووحدة إجهاد حراري بمستشفى جبل الرحمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الصحة تجهيز مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات، لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام، على مدار الساعة، خلال موسم حج هذا العام. وتبلغ سعة المستشفى 77 سريرا منها 17 سرير عناية مركزة، كما تم تجهيز وحدة للإجهاد الحراري إضافة إلى تجهيز الأقسام الداخلية من باطنة وجراحة وقسم للعمليات الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي. وجرى تجهيز المستشفى بالأقسام الطبية المساندة ومن بينها المختبر، والأشعة والصيدلية بالإضافة إلى تكليف 183 من الكوادر الطبية والفنية والإدارية لتشغيل أقسام المستشفى.