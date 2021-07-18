شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف مظلة شمسية للحجاج والعاملين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ مبادرة «ظل ووقاية 2» ضمن مبادراتها وبرامجها، التي تنفذها في خطتها العامة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وفق الإجراءات الصحية الوقائية. ووزعت اللجان العاملة في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع وصول أول أفواج الحجيج اليوم 5000 مظلة شمسية في مراكز استقبال القادمين للحج في الساعات الأولى؛ وتستهدف مبادرة «ظل ووقاية» في موسمها الثاني توزيع 200 ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، يتم توزيعها طيلة أيام الحج مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.