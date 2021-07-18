شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف مظلة شمسية للحجاج والعاملين والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام