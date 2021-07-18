شكرا لقرائتكم خبر عن خطط تطويرية تعزز كفاءة الخدمات بالمشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جاهزية كل مرافق المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم في راحة واطمئنان مع اكتمال استعداد طواقمها البشرية وتجهيزاتها الفنية في المشاعر المقدسة.

وعملت شركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذية للهيئة، مبكراً على التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط التشغيلية والتنفيذية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر، وتهيئة المخيمات وتعقيمها وتجهيزها وفق المعايير والبروتوكولات الصحية، وانتهت من بناء نموذج تشغيلي في حج هذا العام يعمل بكفاءة عالية ليكون مشروع الأعوام القادمة. وفي الوقت ذاته، استحدثت عددا من مبادرات المكاسب السريعة كالمخيم النموذجي ودورات المياه النموذجية، ومركز العمليات والمراقبة ومبادرات بيئية تعزز مبادرة السعودية الخضراء.

ويتولى مشرفو البرامج الإستراتيجية بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تنفيذ خطط البرامج خلال موسم الحج من مقر الهيئة الملكية في المشاعر لتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية المشاركة وضمان التواصل بينها وبين القطاعات المعنية.

وأكدت الهيئة التكامل بين خطط التشغيل والمساحات المتاحة لحركة الحجاج والمعتمرين والمصلين في مسطحات الطواف والسعي في الحرم المكي الشريف، والتنقل بينها من جهة، وبين المحاور والمنافذ المؤدية إليهما من جهة أخرى، إضافة إلى حث الجهات ذات العلاقة لإنهاء الأعمال المؤقتة، التي تستهدف تيسير الأداء المناسب والاستفادة من كل المرافق المتاحة في محيط المسجد الحرام. وفي قطاع النقل، يعمل برنامج التنقل والبنية التحتية للنقل من خلال «المركز الموحد للنقل» على التنسيق الدقيق بين الجهات المشاركة لضمان تنفيذ خطة نقل الحجاج.