شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الطرق بأفضل المواصفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المعروف أن شبكات الطرق البرية سواء الداخلية منها، التي أنشئت داخل محافظات ومدن المناطق أو الخارجية، التي تربط مناطق المملكة بعضها بالبعض الآخر تعد بمقاييسها ومواصفاتها من أفضل الطرق في العالم، وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية قبل أيام أثناء إطلاق سموه للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تعد بكل معطياتها محورا من أهم المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030 وبرامج تحولها الوطني أهمية تلك الإستراتيجية في مساهمتها الفاعلة والإيجابية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، ولهذا الهدف المرسوم، فقد أطلع سموه من قبل الجهات المسؤولة عن طرق المنطقة على كل المشروعات، التي أنجزت، وتلك التي سيتم إنجازها مستقبلا.

وقد حرص سموه أثناء إطلاقه لتلك الإستراتيجية على الالتزام بصيانة طرق المنطقة وفقا لأفضل المعايير والمواصفات الدولية المعمول بها، وقد تم بالفعل ترسية العديد من مشروعات الصيانة لعام 2021 بمبلغ إجمالي قدره 478 مليون ريال من أجل إصلاح مجموعة من الطرق بلغت أطوالها حوالي 425 كم ضمن سلسلة من المشروعات الحيوية، التي من شأنها رفع مستوى السلامة على طرق المنطقة، وقد تمت المرحلة الأولى من تلك المشروعات بمحافظة الأحساء، التي بلغت 28 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثمائة ألف ريال، كما نفذت مشروعات أخرى بمحافظة حفر الباطن بلغت 19 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف ريال، ويتضح من هذه المنجزات وغيرها الاهتمام البالغ بمواصلة مشروعات الطرق وتنفيذها وفقا لأحدث المواصفات والمعايير.

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