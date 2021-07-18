، الأسبوع في 10 صور: وادي الموت يشتعل.. وشوارع أوروبا تتحول إلى أنهار ،

محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أسبوع مشتعل يعيشه العالم، حيث درجات الحرارة المرتفعة التي تسببت في حرائق الغابات في كاليفورنيا، وفيضانات عارمة في غرب أوروبا. والمزيد تجدونه في الصور.



1- مظاهرات عارمة واشتباكات في العاصمة الكوبية هافانا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد



2- حريق هائل ببلدة صغيرة في ولاية كاليفورنيا من جراء اشتعال حرائق الغابات في الولاية الأمريكية



3- فيضانات عارمة تضرب أجزاء من غرب ألمانيا تاركة خلفها أضرار مادية ووفيات



4- الأمطار الغزيرة والفيضانات تخترق مدينة فيرفيرز البلجيكية وتحول الشوارع إلى أنهار



5- موكب حاشد في روما للمنتخب الإيطالي الفائز ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم



6- مقياس درجة حرارة وادي الموت في كاليفورنيا يشير إلى 52 درجة سلزيوس



7- على ضوء الشموع.. يعيش سكان طهران أثناء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في إيران



8- الألعاب النارية تضيء سماء برج إيفل في احتفالات يوم الباستيل



9- الدراجون يتنافسون وسط حقول زهرة دوار الشمس خلال سباق فرنسا للدراجات



10- الشمس تلقي الوداع قبل أن تغادر من فوق قناة كاليفورنيا المائية