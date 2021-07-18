250 مهمة عمل لتهيئة مصليات العيد في الطائف

الرياض - محمد عبدالله - نفذت فرق أمانة الطائف أكثر من 250 مهمة عمل بالمواقع المجاورة لمصليات وجوامع العيد المعتمدة، وشملت الأعمال المنفذة جهود النظافة والصحة العامة والاصحاح البيئي، وتوزيع حاويات النفايات وتخصيص فرق ميدانية للعمل المتواصل بمحيط المصليات.

جاء ذل عقب توجيه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بدعم جهود الإدارة العامة للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة وتنسيق الجهود لتهيئة مصليات العيد للتسهيل على المصلين.

وقامت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية ممثلة في بلديات (شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا، الشفا، السيل الصغير، السيل الكبير، العطيف، عشيرة، الطائف الجديد) بتكثيف جهود تهيئة كافة المواقع المحيطة بالمصليات والجوامع المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي.

يذكر أن الأمانة نسقت جهودها مع كافة الجهات ذات العلاقة لتهيئة كل ما من شأنه راحة المواطنين والتسهيل عليهم خلال موسم الحج الحالي.