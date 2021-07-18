بالفيديو.. تنفيذ فرضية طبية لقياس جاهزية الطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة للحجاج

الرياض - محمد عبدالله - أجرت الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، تجربة فرضية في مستشفى «منى الوادي» لقياس مدى جاهزية قسم الطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة خلال موسم الحج للعام الجاري.

وحسب قناة «السعودية»، أوضحت «صحة مكة»، أن هذه الفرضية جاءت بالتعاون مع التجمع الصحي الأول في المنطقة، ولجنة الطوارئ والطب الميداني لقياس مدى الجاهزية لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل معها.

وأكدت « صحة مكة» خضوع منسوبي الطوارئ في مستشفيات المشاعر لدورات تدريبية مكثفة لتجويد الخدمة والتعامل في مثل هذه الظروف، حيث استمرار جائحة «كورونا»، لافتة إلى جاهزية 4 مستشفيات و22 فرقة ميدانية لخدمة 60 ألف حاج بالمشاعر المقدسة، خلال موسم الحج الاستثنائي الثاني.

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