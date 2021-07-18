«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على بعض مناطق المملكة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الأحد، إن نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول.

كما توقع مركز الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي.

أما عن الخليج العربي، فقال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.