عاجل | جدة وجازان الأكثر إصابة بحمى الضنك

بلغت بؤر حمى الضنك في 6 أمانات 2.166.888 وتصدرت بؤر داخل المنازل القائمة بمجموع عدد البؤر 1.528.760 تلتها بؤر المباني تحت الإنشاء بمجموع 275.425، كما بلغ مجموع بؤر المنشآت 190.257، فيما بلغ مجموع بؤر المستنقعات 172.446، وذلك حسب تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2020 لجهود مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك.

جدة تتصدر

وأظهر التقرير تصدر جدة القائمة بواقع 1301681 تلتها العاصمة المقدسة 55404 ثم جازان 171619 وأخيراً المدينة المنورة 56 بؤرة، فيما خلت الطائف وتبوك من بؤر داخل المنزل.

وكشف التقرير مجموع عدد البؤر خارج المنازل (المستنقعات) 172446 وتوزعت بؤر المستنقعات وجاءت العاصمة المقدسة أولاً بواقع 89092 بؤرة، تلتها جازان بـ 487512 تليها جدة بـ 32093 ثم المدينة المنورة بـ 2216 بؤرة وتبوك 159 ثم الطائف أخيرا بـ 134 بؤرة.

تحت الإنشاء

وبلغ مجموع بؤر المباني تحت الإنشاء 275425 وجاءت جدة أولاً بواقع 220266 تليها العاصمة المقدسة 33115 ثم المدينة المنورة بـ 12812 وجازان بـ 9126 ثم الطائف بـ 99 وأخيراً تبوك بواقع 7 بؤر.

وكشف التقرير عن مجموع عدد بؤر المنشآت 190257 وجاءت جدة أولاً بمجموع 184445 تلتها جازان بـ 3075 ثم العاصمة المقدسة بـ 2678 تليها الطائف بـ 40 والمدينة المنورة 19، فيما خلت تبوك من بؤر المنشآت.

حالات الضنك

وسجلت 2375 حالة إصابة بحمى الضنك وتوزعت على المناطق الصحية وتصدرت جدة القائمة بـ 1219 حالة تليها جازان بـ876 ثم العاصمة المقدسة بـ 196 والقنفذة بـ 55 حالة ثم المدينة المنورة 15 ونجران أخيراً بـ 14 حالة، فيما خلت باقي المناطق من إصابات حمى الضنك، وذلك حسب إحصاءات وزارة الصحة لعام 2020.

وبحسب التقرير يتصدر الأطفال بين 5 و15 عاماً أعداد الحالات بواقع 1660 حالة فيما سلجت 520 حالة للفئة بين 15 و45 عاماً وسجلت 142 للأطفال بين 5 و1 عاماً و53 حالة للرضع لمن هم دون العام.

إجمالي البؤر

2166888 داخل المنازل

1528760 المستنقعات

172446 المنشآت

190257 المباني تحت الانشاء

275425 إصابات حمى الضنك

2375 حالة

جدة 1219

جازان 876

العاصمة المقدسة 196

القنفذة 55

المدينة المنورة 15

نجران 14