فيما أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيها متقدما باستمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على منطقة نجران بداية يوم السبت 7 ذي الحجة، وأهم المدن والمحافظات المتأثرة بشرورة، والأمطار المتوقعة متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، والتأثيرات المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد.
كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار على شرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.