هطول أمطار على شرورة

هطلت أمطار غزيرة على محافظة شرورة اليوم، شملت المحافظة والمراكز التابعة لها، وسط استعدادات ⁧‫بلدية شرورة‬⁩ في تجهيز الآليات والفرق الميدانية في حالة هطول الأمطار على المحافظة. وكان المركز الوطني للأرصاد قد أطلق تنبيها، عن أتربة مثارة وأمطار رعدية، والتأثيرات المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية على «منطقة نجران والمحافظات شرورة وبدر الجنوب وثار و حبونا و خباش»، حيث شهد مركز الوديعة الحدودي أمطارا خفيفة، وجهزت بلدية الوديعة آلياتها استعدادًا لمواجهة أي طارئ.

فيما أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيها متقدما باستمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على منطقة نجران بداية يوم السبت 7 ذي الحجة، وأهم المدن والمحافظات المتأثرة بشرورة، والأمطار المتوقعة متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، والتأثيرات المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد.