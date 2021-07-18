انطلاق رحلة الحج.. طلائع ضيوف الرحمن تؤدي طواف القدوم

جدول منظم

وتشمل خطة الحج جدولا منظما لنقل الحجيج إلى صحن المطاف، بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، وفق المسارات المخصصة بشكل انسيابي وآمن وصحي، مع تعقيم منطقتي «الصحن» و«المسعى» قبل وبعد طواف كل فوج من أفواج حجاج بيت الله الحرام.

صحن المطاف

وتم تخصيص 3 نقاط لتجمع الحجاج في كل من «كدي»، و«الشبيكة»، و«أجياد»، وتشمل آلية تفويج الحجاج أداء الطواف على مدار يومي 7 و8 من شهر ذي الحجة، بصحن المطاف والدور الأرضي ومسعى الدور الأرضي والأول، مع تجهيز مصليات سنة الطواف بالدور الأرضي.

طاقة استيعابية

وكانت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت أن طواف القدوم يبدأ من الساعة 6 صباحا، في اليوم السابع من ذي الحجة والساعة 9 من صباح اليوم الثامن، بسعة استيعابية 30 ألف طائف يوميا، بواقع 6 آلاف طائف كل 3 ساعات.