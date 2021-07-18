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محمد بن مسعود - الدمام - تُوِّج الأهلي المصري بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على كايزر شيفس الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.
سجَّل أهداف اللقاء كل من محمد شريف في الدقيقة الـ53، ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة الـ64، وعمرو السولية في الدقيقة الـ74؛ ليعزز الأهلي بهذا الفوز رقمه القياسي بوصفه أكثر الفرق حصدًا للقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 بطولات.
الأهلي المصري
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 12:17 AMللمرة العاشرة في تاريخه.. الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا
تُوِّج الأهلي المصري بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على كايزر شيفس الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.
سجَّل أهداف اللقاء كل من محمد شريف في الدقيقة الـ53، ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة الـ64، وعمرو السولية في الدقيقة الـ74؛ ليعزز الأهلي بهذا الفوز رقمه القياسي بوصفه أكثر الفرق حصدًا للقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 بطولات.
، للمرة العاشرة في تاريخه.. الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا ،
المصدر : الخليج 365
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