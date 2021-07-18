- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وبادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس أردوغان التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعًا بالخير والمسرات.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التركي
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 11:53 PM
خلال اتصال هاتفي استعرضا فيه العلاقات بين البلدَيْن بما يخدم المصالح المشتركةخادم الحرمين الشريفين يتلقى تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى من الرئيس التركي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وبادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس أردوغان التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعًا بالخير والمسرات.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
، خادم الحرمين الشريفين يتلقى تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى من الرئيس التركي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يتلقى تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى من الرئيس التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.