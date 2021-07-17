شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الحج»: خدمة النقل الترددي تعمل على 2500 حافلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مساعد قائد قوة أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي جاهزية الإدارة العام للمرور لتنظيم حج هذا العام وفق خطط إستراتيجية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية المشاركة في موسم الحج والعمل جنباً لجنب في جميع مراحل الحج.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن حج هذا العام شهد تغيرات بشأن النقل العام، حيث اعتمد على النقل العام بشكل كبير، مشيراً إلى أن خدمة الحجاج في النقل الترددي بما يقارب 2500 حافلة، بنظام الرد والردين، وبعدد يتجاوز 26 ألف رحلة منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام في اليوم السابع.

وبين أنه وُضعت أربع نقاط عند مداخل مكة المكرمة، في الخط السريع مع جدة، والتنعيم، والشرائع من جهة السيل، والهدا، لاستقبال الحافلات القادمة من خارج مكة المكرمة، والتأكد من حمل جميع الحجاج للتصاريح النظامية والحالة الصحية، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة باستخدام أجهزة ذكية مربوطة بتطبيق "توكلنا".

وأضاف أن محطات وصول الحجاج إلى الحرم عبر محطة شبيكة، وأسفل وقف الملك عبدالعزيز، وأجياد المصافي، مبيناً أنه عند نزول الحجاج في المحطات لتأدية طواف القدوم، وعند الانتهاء يذهبون إلى محطة باب علي، ثم يتنقلون عبر التنقل الترددي إلى الساحة الغربية من منطقة الجمرات، وفي يوم التروية يُستخدم طريق الملك فهد ذهاباً وإياباً، وكذلك سوق العرب والجوهرة والملك فيصل من الشرق باتجاه الغرب.