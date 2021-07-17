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خادم الحرمين يتلقى التهنئة من الرئيس التركي بعيد الأضحى

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الدمام - شريف احمد - - استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين، فخامته التهنئة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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