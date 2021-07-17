شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت أمانة منطقة نجران اليوم، حملة مكثفة شملت الأسواق والمراكز التجارية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أسفرت عن إغلاق 13 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملحوظات عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز 940.