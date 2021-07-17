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شكرا لقرائتكم نواف الشواطي أحد منسوبي وزارة الداخلية في ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17
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نواف الشواطي أحد منسوبي وزارة الداخلية في ذمة الله
بعد معاناة مع المرض
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أحد رفيدة
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الشاب نواف بن محمد بن حزام الشواطي أحد منسوبي وزارة الداخلية بعد المعاناة مع المرض بمستشفى عسير.
الصلاة علية بجامع ابن صمان ودفنه بمقبرة لزمة:
وتم الصلاة عليه بعد عصر اليوم بجامع ابن صمان بمحافظة أحد رفيدة ودفنه بمقبرة لزمة آل الشواط.
“متابعات الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي لأسرته وذويه وكافة أفراد قبيلته، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
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