نواف الشواطي أحد منسوبي وزارة الداخلية في ذمة الله

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أحد رفيدة

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الشاب نواف بن محمد بن حزام الشواطي أحد منسوبي وزارة الداخلية بعد المعاناة مع المرض بمستشفى عسير.