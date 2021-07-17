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7 محاور بالمؤتمر الصحفي ⁦لحج عام 1442⁩هـ

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

7 محاور بالمؤتمر الصحفي ⁦لحج عام 1442⁩هـ

يستعرض البروتوكولات والإجراءات الوقائية وجاهزية الخدمات الصحي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الإعلام أن المؤتمر الصحفي لحج عام 1442هـ، ينطلق يوم غدٍ الأحد 8 ذي الحجة الموافق 18 يوليو، الساعة الـ7:45 مساءً.

البروتوكولات والإجراءات الوقائية:

ويستعرض المؤتمر عددًا من المحاور، منها البروتوكولات والإجراءات الوقائية، وجاهزية الخدمات الصحية.

المبيت في مشعر منى:

كما يستعرض المؤتمر الحالة الصحية للحجاج، والإيجاز الأمني اليومي، ونقاط تجمع الحجاج وآلية الفرز.

كما يناقش المؤتمر وصول الحجاج ومبيتهم في مشعر منى، وملامح تصعيد الحجاج لمشعر عرفات.

7 محاور بالمؤتمر الصحفي ⁦لحج عام 1442⁩هـ - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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