الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الإعلام أن المؤتمر الصحفي لحج عام 1442هـ، ينطلق يوم غدٍ الأحد 8 ذي الحجة الموافق 18 يوليو، الساعة الـ7:45 مساءً.

البروتوكولات والإجراءات الوقائية:

ويستعرض المؤتمر عددًا من المحاور، منها البروتوكولات والإجراءات الوقائية، وجاهزية الخدمات الصحية.

المبيت في مشعر منى:

كما يستعرض المؤتمر الحالة الصحية للحجاج، والإيجاز الأمني اليومي، ونقاط تجمع الحجاج وآلية الفرز.

كما يناقش المؤتمر وصول الحجاج ومبيتهم في مشعر منى، وملامح تصعيد الحجاج لمشعر عرفات.



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