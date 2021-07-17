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شكرا لقرائتكم 7 محاور بالمؤتمر الصحفي لحج عام 1442هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17
7 محاور بالمؤتمر الصحفي لحج عام 1442هـ
يستعرض البروتوكولات والإجراءات الوقائية وجاهزية الخدمات الصحي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الإعلام أن المؤتمر الصحفي لحج عام 1442هـ، ينطلق يوم غدٍ الأحد 8 ذي الحجة الموافق 18 يوليو، الساعة الـ7:45 مساءً.
البروتوكولات والإجراءات الوقائية:
ويستعرض المؤتمر عددًا من المحاور، منها البروتوكولات والإجراءات الوقائية، وجاهزية الخدمات الصحية.
المبيت في مشعر منى:
كما يستعرض المؤتمر الحالة الصحية للحجاج، والإيجاز الأمني اليومي، ونقاط تجمع الحجاج وآلية الفرز.
كما يناقش المؤتمر وصول الحجاج ومبيتهم في مشعر منى، وملامح تصعيد الحجاج لمشعر عرفات.
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