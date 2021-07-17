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المالية: 73 مليار ريال للقطاع الخاص بنسبة 97% من إجمالي المطالبات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

المالية: 73 مليار ريال للقطاع الخاص بنسبة 97% من إجمالي المطالبات

خلال النصف الأول من العام 2021م

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهت وزارة المالية إجراءات صرف أكثر من 73 مليار ريال بما نسبته 97% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م.

المالية: 73 مليار ريال للقطاع الخاص بنسبة 97% من إجمالي المطالبات - متابعات الخليج 365

وأنهت وزارة المالية في إبريل الماضي، إجراءات صرف 31 مليار ريال، بما نسبته 99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021. وبلغت المدفوعات للقطاع العام 186 مليار ريال في الفترة نفسها.

إطلاق خدمة المطالبات المالية:

وكانت وزارة المالية أعلنت بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر “منصة اعتماد الإلكترونية”، حيث تمكّن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية “المملكة 2030”.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، ذكر أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق ، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030.

وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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