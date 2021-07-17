السعودية | أفواج الحجاج تستقر في مقرات الإقامة بمشعر "منى"

شكرا لقرائتكم أفواج الحجاج تستقر في مقرات الإقامة بمشعر "منى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقر مساء السبت، عدد من أفواج الحجاج وسط مقرات إقامتهم في مشعر "منى"، لقضاء يوم التروية واستعدادا للوقوف على صعيد عرفات في التاسع من ذي الحجة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

فمنذ ساعات المساء الأولى، توافد الحجاج إلى الأبراج والمخيمات في مشعر "منى" وسط أصوات تلهج بالتكبير والدعاء، حيث خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية ٦ أبراج و٧٠ مخيماً لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى، وفق الإجراءات الاحترازية.

مادة اعلانية

كما تم تخصيص مساحة 4.37 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في أبراج منی، وتخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة في مخيمات منی، وكذلك تخصيص مساحة 5.33 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في مخيمات مشعر منی.

الحجاج في مقرات إقامتهم بمنى

الهيئة الملكية تخصص ساحة الجمرات لاستقبال الحجاج

خصصت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ، عبر ممثلها ﺷﺮﻛﺔ "ﻛﺪاﻧﺔ" ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، الساحة الغربية لمنشأة الجمرات في مشعر منى لاستقبال الحجاج بعد فراغهم من طواف القدوم، بحيث تكون منطقة فرز للحجاج وتوجيههم منها عبر 4 مسارات مميزة بألوان وأرقام محددة، ووفق آلية محددة يتم إيصال الحجاج إلى الحافلات المخصصة لكل فئة، ومن ثم يتم نقلهم إلى أماكن إقامتهم في المشاعر.

ووفرت "كدانة" في منطقة الفرز، مظلات لحماية الحجاج من أشعة الشمس، ولوحات إرشادية وإضاءات، إضافة إلى توفير 4 مداخل رئيسية للحافلات مرتبطة بالمخيمات.

استقبال الحجاج في منى عبر مسارات الألوان



ولاكتمال الرحلة الايمانية لضيوف الرحمن بسهولة ويسر، تم استحداث بوابات إرشاديه بألوان المخيمات السكنية، الهدف منها تسهيل عملية تفويج ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات، مع الالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وتم استخدام خاصية ترميز مخيمات المشاعر المقدسة بالألوان، لسهولة عملية الإرشاد والتنقل، الأمر الذي ينعكس إيجابا على حركة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

واهتمت الهيئة بتفاصيل رحلة الحاج بدءاً من مرحلة وصول حافلات نقل الحجاج من المسجد الحرام بعد الانتهاء من طواف القدوم إلى مشعر منى وتوجيه الحجاج إلى مسارات المشاة حسب المناطق والألوان لركوب الحافلات المتوجه إلى المخيمات السكنية في مشعر منى، حيث تبلغ مساحة إسكان الحجاج في مشعر منى حوالي 729,049 م2.