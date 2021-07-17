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أفادت وزارة الصحة البريطانية بتسجيل 54.674 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (السبت)، ارتفاعاً من 51.870 إصابة أمس، في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.
وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير، عندما أعلنت تسجيل 55761 إصابة جديدة.بريطانيا فيروس كورونا الجديد
أعلى معدل منذ 6 أشهر.. "كورونا" يصيب 54.674 بريطانياً خلال 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-17
أفادت وزارة الصحة البريطانية بتسجيل 54.674 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (السبت)، ارتفاعاً من 51.870 إصابة أمس، في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.
وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير، عندما أعلنت تسجيل 55761 إصابة جديدة.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
07:48 PM
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
12:02 AM
استمرار الزيادات لليوم الخامس على التوالي
أفادت وزارة الصحة البريطانية بتسجيل 54.674 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (السبت)، ارتفاعاً من 51.870 إصابة أمس، في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.
وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير، عندما أعلنت تسجيل 55761 إصابة جديدة.
، أعلى معدل منذ 6 أشهر.. "كورونا" يصيب 54.674 بريطانياً خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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