، "كورونا" يصيب وزير الصحة البريطاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - "جاويد" أشار إلى أن الأعراض خفيفة

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم (السبت)، إصابته بفيروس كورونا، إلّا أنه أشار إلى أن الأعراض خفيفة.

وقال "جاويد" عبر "تويتر": "يرجى التأكد من التقدم للحصول على لقاح ضد كورونا الخاص بك، إذا لم تكن قد فعلت ذلك".بريطانيا فيروس كورونا الجديد