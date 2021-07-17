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أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم (السبت)، إصابته بفيروس كورونا، إلّا أنه أشار إلى أن الأعراض خفيفة.
وقال "جاويد" عبر "تويتر": "يرجى التأكد من التقدم للحصول على لقاح ضد كورونا الخاص بك، إذا لم تكن قد فعلت ذلك".بريطانيا فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يصيب وزير الصحة البريطانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-17
أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم (السبت)، إصابته بفيروس كورونا، إلّا أنه أشار إلى أن الأعراض خفيفة.
وقال "جاويد" عبر "تويتر": "يرجى التأكد من التقدم للحصول على لقاح ضد كورونا الخاص بك، إذا لم تكن قد فعلت ذلك".
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
04:24 PM
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
11:55 PM
"جاويد" أشار إلى أن الأعراض خفيفة
أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم (السبت)، إصابته بفيروس كورونا، إلّا أنه أشار إلى أن الأعراض خفيفة.
وقال "جاويد" عبر "تويتر": "يرجى التأكد من التقدم للحصول على لقاح ضد كورونا الخاص بك، إذا لم تكن قد فعلت ذلك".
، "كورونا" يصيب وزير الصحة البريطاني ،
المصدر : الخليج 365
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