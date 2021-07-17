، الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة "بينزغاو النمساوي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الياباني "موريتا" يقترب من القدوم

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تدريبه الأخير قبل مواجهة فريق "بينزغاو النمساوي" وديًّا مساء الغد، وذلك ضمن استعداداته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. وركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في المران على الجوانب الفنية والتكتيكية.

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وجُمل تكتيكية، ومناورة فنية.

وفي تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الغد بتوقيت النمسا تبدأ المباراة الودية التي ستجمع الهلال بفريق "بينزغاو النمساوي".

من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قدمت عرضًا للتعاقد مع هيديماسا موريتا، لاعب وسط سانتا كلارا الياباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما أكدته صحيفة "ريكور" البرتغالية، فإن إدارة النادي الهلالي قدمت عرضًا، تبلغ قيمته 3 ملايين يورو لنادي سانتا كلارا؛ وذلك للظفر بخدمات موريتا.

وأوضحت أن النادي الياباني يفكر في قبول العرض، خاصة أنه ليس سيئًا، إضافة إلى رغبة اللاعب في خوض تحدٍّ جديد.

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