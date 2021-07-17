شكرا لمتابعة خبر عن نائب وزير الحج: 15 ذو الحجة سيبدأ العد التنازلي لعودة العمرة بشكل تدريجي "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، عن موعد عودة العمرة بعد الانتهاء من موسم الحج.

وقال الفتاح مشاط، خلال قناة "العربية":"15 ذو الحجة سيبدأ العد التنازلي لعودة العمرة بشكل تدريجي".

وأوضح:"سنبدأ في أول الأمر بأعداد بسيطة تصل إلى 20 ألف، وسنتدرج إلى الأعداد التي كانت قبل الحج".

وأشار:"كل هذه المنظومة يلزمها المراقبة الدقيقة للمؤشرات الصحية في مكة المكرمة أو في خارج المملكة".