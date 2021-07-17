شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب سعودي ينافس الوافدين في بيع الماشية عبر تطبيقات الهاتف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن الشاب السعودي "سعود الفاضل"، بائع أغنام وصاحب ملحمة، من استغلال التقنيات الحديثة ومنافسة الوافدين في تجارة المواشي من خلال بيعها عبر تطبيقات الهاتف المختلفة.

وقال "سعود": "بدينا الجمع لموسم الأضاحي قبل ما يقرب من الـ 5 شهور وربطناها ربط طيب على أعلاف طبيعية من أجل الزبون ياخد الضحية كاملة وعلينا اقبال كبير من أهل المنطقة وخارج المنطقة"، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".

وتابع: "يتم تسويق الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من الزبائن كما نقدم خدمات ما بعد البيع بتجهيز الأضحية وتقطيعها".

وأضاف: "كل الطلبات تأتي من خلال الواتس اب والسناب شات وكل شئ عن طريق الجوال يأتي لباب البيت الخاص بالزبون من خلال ذبح الأضحية وتجهيزها وتقطيعها".