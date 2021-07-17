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بالفيديو.. شاب سعودي ينافس الوافدين في بيع الماشية عبر تطبيقات الهاتف

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن الشاب السعودي "سعود الفاضل"، بائع أغنام وصاحب ملحمة، من استغلال التقنيات الحديثة ومنافسة الوافدين في تجارة المواشي من خلال بيعها عبر تطبيقات الهاتف المختلفة.

وقال "سعود": "بدينا الجمع لموسم الأضاحي قبل ما يقرب من الـ 5 شهور وربطناها ربط طيب على أعلاف طبيعية من أجل الزبون ياخد الضحية كاملة وعلينا اقبال كبير من أهل المنطقة وخارج المنطقة"، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".

وتابع: "يتم تسويق الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من الزبائن كما نقدم خدمات ما بعد البيع بتجهيز الأضحية وتقطيعها".

وأضاف: "كل الطلبات تأتي من خلال الواتس اب والسناب شات وكل شئ عن طريق الجوال يأتي لباب البيت الخاص بالزبون من خلال ذبح الأضحية وتجهيزها وتقطيعها".

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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