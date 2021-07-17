مسؤول: 3 محاور لخطة الدفاع المدني خلال موسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - أكد اللواء الدكتور محمد الشمراني، مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات، أن خطة الدفاع المدني خلال فترة الحج ترتكز على ثلاثة محاور.

وقال الشمراني، خلال مقابلة مع قناة «الإخبارية»، إن خطة المديرية العامة للدفاع المدني تشمل عدة جوانب، أولها الجانب الإشرافي الوقائي، ويتضمن الكشف على كافة المواقع التي يرتادها الحجاج ومواقع السكن، ومواقع الجهات الحكومية أيضا، التي تخدم حجاج بيت الله الحرام.

الجانب الثاني يتمثل في التوعية الوقائية، من خلال تقديم رسائل مباشرة لحجاج بيت الله الحرام وللجهات المشاركة في خدمة الحجاج، بحسب الشمراني.

وتابع: هناك أيضا الجانب العملياتي، ويشمل تغطية كافة المواقع التي يسكنها الحجاج من خلال خدمات الدفاع المدني، وفرق الإطفاء والإنقاذ الثابتة والمتحركة، وفرق التدخل السريع، وهناك أيضا قوة خاصة بدعم الحرم وقوة خاصة بمنشاة الجمرات.

وأوضح أن المديرية العامة للدفاع المدني تعمل مع كافة الجهات المعنية بإدارة حالات الطوارئ من خلال مركز عمليات الطوارئ بالحج، والذي يضم مندوبية لكافة الجهات الحكومية التي تعنى بإدارة الحالات الطارئة، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية للتعامل مع جائحة كورونا.