بالفيديو.. مجندات سعوديات يشاركن ضمن قوات الأمن خلال موسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - تشارك مجندات سعوديات ضمن قوات الأمن خلال موسم الحج هذا العام.

وقالت المجندة جواهر الشمري: «اليوم أنا كعسكرية سعودية أعمل في موسم حج هذا العام كمفتش سلامة في المديرية العام للدفاع المدني، وهذا فخر كبير بالنسبة لي وشعور عظيم وعمل إنساني»، وفقًا للعربية.

وأضافت: «دخولي للقطاع العسكري لخدمة وطني وديني، ومن مهامي كمفتش سلامة الوقوف على المخيمات الوقوف على المخيمات للتأكد من تطلبات الوقاية من الحريق مثل الإنشاءات وطفايات الحريق».

بينما أكدت مجندة أخرى، أن الجولات التفتيشية تستمر طوال أيام الحج في كافة المشاعر المقدسة عبر تقنيات وتطبيقات حديثة تسهل عمليات الرصد على مفتشات السلامة.