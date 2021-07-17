«هيئة النقل» تتخذ إجراءين بشأن المقطع المتداول حول سيارة أجرة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الهيئة العامة للنقل، ملابسات المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام أحد سائقي سيارات الأجرة، المركبةَ في غير ما رُخصت لأجله.

وقالت هيئة النقل، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها ضبطت المركبة، وأصدرت مخالفة على المنشأة لمخالفتها أحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وأكدت الهيئة حرصها على التأكد من الالتزام بتطبيق اللوائح والتشريعات المنظمة لأنشطة النقل العام في المملكة، بما يكفل تقديم الخدمة بسلامة وكفاءة عالية، وأن الفِرَق الرقابية تقوم على مدار الساعة بالجولات التفتيشية وعمليات الفحص الميداني ورصد مخالفي الأنظمة والتشريعات الصادرة بذلك.