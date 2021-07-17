القنصلية في دبي: توقف العمل خلال عطلة الأضحى.. وأرقام للطوارئ

الرياض - محمد عبدالله - نوهت القنصلية السعودية في دبي، اليوم السبت، إلى توقف العمل بها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم التواصل على أرقام الطوارئ أو عبر «تويتر» في حالات الضرورة.

وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها على «تويتر»: نود تنويه المواطنين الكرام أن القنصلية العامة في دبي ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ من يوم الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١، ويستأنف العمل يوم الأحد ٢٥يوليو ٢٠٢١.

وأضافت: في حالات الطوارئ نرجو الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع «تويتر» القنصلية العامة.

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