اخبار السعوديه

القنصلية في دبي: توقف العمل خلال عطلة الأضحى.. وأرقام للطوارئ

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - نوهت القنصلية في دبي، اليوم السبت، إلى توقف العمل بها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم التواصل على أرقام الطوارئ أو عبر «تويتر» في حالات الضرورة.

وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها على «تويتر»: نود تنويه المواطنين الكرام أن القنصلية العامة في دبي ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ من يوم الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١، ويستأنف العمل يوم الأحد ٢٥يوليو ٢٠٢١.

وأضافت: في حالات الطوارئ نرجو الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع «تويتر» القنصلية العامة.

اقرأ أيضًا:

قنصلية المملكة في دبي توضح شروط دخول السعوديين المسافرين

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا