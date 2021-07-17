سعودية تنظم رحلات غوص وسباحة للنساء فقط على متن يخت بجدة

الرياض - محمد عبدالله - تحت عنوان «للنساء فقط»، بدأت مدربة الغوص السعودية تغريد الدوسري، تنظيم رحلات غوص وسباحة، على غرار جميع الرحلات الترفيهية التي تقوم بها العائلات.

وقالت الدوسري، في تصريحات لـ«عاجل»، إنها اتجهت إلى تنظيم رحلات غوص وترفيه، للنساء فقط، لخصوصيتها للسيدات.

وأوضحت أنه رغم أن هناك الكثير من الرحلات الترفيهية التي تنظمها العائلات في عرض البحر وتعطي الشعور بالألفة بين أفرادها، إلا أنها تفتقر إلى الخصوصية.

وأشارت إلى أن كثيرًا من السيدات يلجأن لها للهروب من ضغط الحياة والأسرة، والتي يجدن فيها متنفسًا، خاصة أن فيها سباحة وتعرض للشمس ومجموعة من الفعاليات التي تشعر السيدة بالتجديد فيها.

وطمأنت الدوسري الراغبات في الاستمتاع بالرحلة، قائلة إن هذه الرحلات على جانب كبير من الأمان، مشيرة إلى أن هناك إجراءات حال حدوث أي طوارئ.