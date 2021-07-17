3 إصابات خطيرة في انهيار جدار حجري بقرية الطرفين بالباحة

الرياض - محمد عبدالله - أصيب 3 أشخاص بإصابات خطيرة، مساء السبت، إثر انهيار جدار حجري بقرية الطرفين بالباحة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، إنه تلقى بلاغًا لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الموحد 997 يفيد بحدوث انهيار جدار حجري بقرية الطرفين بالباحة في الرباعة و39 دقيقة، من مساء اليوم السبت.

وأكد الزهراني، توجيه 3 فرق إسعافية للموقع والقائد الميداني، مشيرًا إلى أنه عند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود ثلاث إصابات خطيرة، تم التعامل معها إسعافياً ونقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة.