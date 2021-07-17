المالكي يترأس اجتماع الاستعدادات النهائية لمهمة ما قبل تبديل كسوة الكعبة

الرياض - محمد عبدالله - ترأس وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد بن سعيد المالكي، اليوم السبت، اجتماع الاستعدادات النهائية لمهمة ما قبل تبديل كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام.

وفي بداية اللقاء، أشاد بالدعم والتشجيع الذي يلقاه منسوبو المجمع من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وشدد المالكي خلال الاجتماع على أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد لتنفيذ خطة تبديل الكسوة على أكمل وجه، حاثاً جميع العاملين على بذل كافة الجهود في هذا العمل المشرف، مع الحرص على الإتقان في الأداء والدقة في التنفيذ أثناء سير العمل لكافة الفرق المعنية بالمهمة.

ونوّه بالتنفيذ في الوقت المحدد؛ مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وتأمين وسائل السلامة لكل المشاركين حسب مواقعهم في الخطة المعدة.

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