سنتان وإجازتي 4 تنتظر المكافأة

تأخرت مكافآت الأندية الموسمية منذ تاريخ نهاية العمل في 22 ذي القعدة 1440، لعامين، الأمر الذي أدى إلى طرح تساؤلات للعاملين فيها حول أسباب تأخيرها وعدم صرفها في موعدها المحدد بعد نهاية «برنامج إجازتي4» مطالبين بصرفها.

عمل الأندية

يأتي عمل الأندية الموسمية في الإجازة الصيفية ضمن «برنامج إجازتي4» والمنفذة من تاريخ 23/‏8/‏1440 حتى 22/‏11/‏1440، ضمن توجيه نائب وزير التعليم بخطاب جرى تعميمه على إدارات التعليم من خلال تنفيذ برنامج «إجازني4» بحسب أعداد الأندية المخصصة لكل إدارة تعليمية.

مشروع إجازتي

وعمل «مشروع إجازتي4» امتدادا لمشاريع «إجازتي 1، 2، 3» والتي نفذت في صيف الأعوام 1437، 1438، 1439، حيث نفذ «برنامج إجازتي4» في صيف عام 1440 وتضمن 144 ناديا موسميا موزعا على مدن ومحافظات المملكة، والعاملون والمشرفون هم قادة وقائدات المدارس ومعلمو ومعلمات المدراس والمشرفون التربويون ومديرو ومديرات الأنشطة في التعليم العام ومساعدو ومساعدات مديري التعليم بالمناطق، والمشاركون أولياء أمور الطلاب والطالبات وأسرهم وعمد الأحياء، وفريق العمل في الأندية الموسمية يضم مديرا، مشرف برامج، موظفا إداريا، حارس أمن، عاملا.

التعليم تصمت

وتجاهلت متحدثة وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري الرد على استفسار «دوت الخليج» رغم استلامها خطابا يتضمن طلب التعليق حول القضية منذ أكثر من 10 أيام.