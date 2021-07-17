جاهزية مرافق الشؤون الإسلامية بالمشاعر

وبدأ الوزير جولته بالوقوف على مسجد نمرة بمشعر عرفات، واطلع على اكتمال تشغيل مشروع تطوير أنظمة التكييف، وتنقية ومعالجة الهواء، والذي ينتج هواءً نقيًّا 100% وبقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة.
كما تابع جاهزية شاشات المكتبة الإلكترونية، والشاشات التفاعلية والروبوتات الآلية للفتوى، وخدمة الواي فاي ومشروع فرش المسجد بفرش فاخر، وفق مواصفات عالمية بإجمالي 29 ألف متر مربع، ومسارات دخول وخروج الحجاج، التي تنفذها اللجان العاملة بالمسجد، تطبيقاَ للبروتوكولات الصحية.
ووقف على جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، لاستقبال الحجاج والخدمات التقنية عبر شاشات المكتبة الإلكترونية والتفاعلية، التي تقدم الخدمات التوعوية بلغات عالمية، وشاهد المسارات واللوحات الإرشادية لتحقيق التباعد، وآلية دخول وخروج الحجاج تحقيقاً للبروتوكولات الصحية، لحماية الحجاج من وباء كورونا.
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