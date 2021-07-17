ضيوف الرحمن يرتوون

يسر وسهولة
وأشار حيدر إلى أن الرئاسة قدمت حزمة من الخدمات والبرامج التي تهدف لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن حجهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام. كما باشرت توزيع المظلات لوقاية حجاج بيت الله الحرام من حرارة الشمس، كما قامت بتوزيع عبوات مياه زمزم المعقمة في صحن المطاف وجنبات المسجد الحرام. وأكد حرص الرئاسة على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية، نضمن من خلالها لقاصدي المسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة.
10 دقائق
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن مسطحات المسجد الحرام ومرافقه عُقمت بـ15 ألف لتر، قبيل استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء طواف القدوم.
وأشار إلى أن عمليات التعقيم تمت عقب أداء الفوج الأول للنسك دون إعاقة للحركة، حيث تم تنظيم حركة العاملين في الوكالة بطريقة منتظمة بداية من تجهيز المواد والأدوات، دون تَأْثِير على مسارات الحجيج. وأشار إلى أن غسل كل عملية لصحن المطاف قبل وبعد الطواف استغرقت 10 دقائق، وأما إجراءات التعقيم لا ترتبط بمدة زمنية محددة، وإنما تتم على مدار الساعة. وقامت 7 كاميرات حرارية عبر آلية التعامل مع الألوان برصد درجة حرارة الجسم للفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، حيث تبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى 6 أمتار عن كل فرد، وهي عالية الدقة، وتستطيع تمييز الحاج الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.
أعمال التعقيم
50 عاملا
30 مشرفا ميدانيا
500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي
20 جهاز بايوكير
11 روبوتا
زمزم
30 ألف عبوة زمزم
60 عربة إستيل
15 عربة توزيع على مسارات الطواف
100 عبوة بكل عربة
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