500 كادر أمن لاستقبال ضيوف الرحمن

أكد مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فايز الحارثي، استعداد ما يزيد على 500 كادر أمني للمشاركة في استقبال أفواج الحجاج الأولى، ودعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام ومرافقه الخارجية وفق كل الإجراءات والاحترازات المتبعة، لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وراحتهم.

جاهزية ومتابعة

‏أوضح «الحارثي» أن الأعمال تتمحور، خلال الموسم الاستثنائي، على الوجود في استقبال الحجاج بالمداخل الرئيسية للمسجد الحرام والمسارات الأولى من صحن المطاف، والتأكد من عزل الأعمال ‏الإنشائية عن مداخل الممرات الخاصة بحركة الحجاج، وجاهزية السلالم ‏الكهربائية ومتابعة أدائها، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الخطط والبرامج الأمنية والتنظيمية مع كل إدارات الرئاسة والجهات الأمنية والصحية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

الطواف والسعي

‏أفاد «الحارثي»: تتضمنص أعمال منسوبي الإدارة العامة للأمن والسلامة متابعة أداء الطواف والسعي، وتحقيق التباعد الجسدي، والالتزام بلبس الكمامة في كل المصليات، وكذلك ضمان عدم التجمعات والجلوس أو الانتظار في مداخل ومخارج صحن المطاف أو جبل الصفا، ومواصلة مهامهم الرئيسية، المتمثلة في تفحص جنبات المسجد الحرام ومرافقه، ورصد أي حالات طارئة قد تعكر صفو مرتاديه. كما رفعت إدارة الأمن بالمسجد الحرام وإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الجاهزية للقصوى، لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة بالمسجد الحرام، وتوعية القاصدين بالإجراءات الصحيحة المتبعة في أوقات الأزمات.

جولات دورية

‏قال «الحارثي» إن خطط السلامة تتضمن جولات دورية على المسجد الحرام وساحاته، لرصد الملاحظات ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة، وتفقد كل وسائل السلامة، والتأكد من جاهزيتها ومتابعة صيانتها، وبث محتوى توعوي تثقيفي على الشاشات الإلكترونية بالتعاون مع الإدارات المعنية. كما يواصل منسوبو إدارة الممرات بالمسجد الحرام المحافظة على جميع الممرات الرئيسية والفرعية داخل التوسعة السعودية الثالثة وتوسعة الملك فهد، وإخلاءها من أي عائق للحركة، وتنفيذ توجيهات تحديد الممرات والمصليات بالأشرطة التوجيهية والأدوات المساعدة، بما يخدم مصلحة العمل.