خطة ميدانية لهيئة نجران

" /> " /> شفرات الذبح تلاحق الأضاحي مع بداية موسم عيد الأضحى من كل عام يبدأ موسم صناعة وبيع وحد (سن) السكاكين، التي يقال إنها عرفت منذ ما يقرب من 500 ألف عام حين صنعت من... الرياض: أمجاد اليوسف الرياض: أمجاد اليوسف 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> محلات الحلاقة تشكو ضعف الإقبال مع دخول عشر ذي الحجة وقرب عيد الأضحى شهدت صالونات الحلاقة الرجالية ضعفا في الإقبال وخلوها من الزبائن لمعظم الوقت، بخلاف عيد الفطر... الرياض: مؤيد معافا الرياض: مؤيد معافا 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

سنتان وإجازتي 4 تنتظر المكافأة تأخرت مكافآت الأندية الموسمية منذ تاريخ نهاية العمل في 22 ذي القعدة 1440، لعامين، الأمر الذي أدى إلى طرح تساؤلات للعاملين فيها حول... نجران: ظافر آل عقيل نجران: ظافر آل عقيل 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

جاهزية مرافق الشؤون الإسلامية بالمشاعر تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أمس،... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

ضيوف الرحمن يرتوون مع طلوع شمس الثامن من ذي الحجة، يتوجَّه الحجاج إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية، إيذانا ببدء مناسكهم المقدسة، وأداء صلوات الظهر... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

500 كادر أمن لاستقبال ضيوف الرحمن أكد مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فايز الحارثي، استعداد ما يزيد على... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

%65 انخفاض حوادث الشرقية ‫انخفضت نسبة الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية 65% منذ بداية عمل لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، وذلك حسب التصريح الذي أدلى... الدمام: ياسمين آل محمود الدمام: ياسمين آل محمود 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> عطش مشعلية نجران يتفاقم صيفا تجددت معاناة حي المشعلية بنجران مع سوء شبكة المياه ومحطة التزويد «الشيب»، وفصل الصيف، مؤكدين تأثيرها السلبي على حياتهم، لافتين إلى... نجران: سالم آل كليب نجران: سالم آل كليب 07 ذو الحجة 1442 هـ 07 ذو الحجة 1442 هـ

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