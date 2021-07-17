%65 انخفاض حوادث الشرقية

‫انخفضت نسبة الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية 65% منذ بداية عمل لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، وذلك حسب التصريح الذي أدلى به الأمين العام للجنة أمين جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي عبد الله الراجحي، خلال المؤتمر الصحفي لتدشين جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي في نسختها السادسة تحت شعار «خلك معنا».

‫وأكد الراجحي، أن تلك الانخفاضات في أعداد الحوادث جاء نتيجة تضافر الجهود مع كافة الجهات المعنية في المنطقة الشرقية، وما تتبناه تلك الجهات من أنشطة وفعاليات تطور من منظومة السلامة المرورية.

3 فروع

‫وأشار الراجحي، إلى أن النسخة الخامسة استقبلت حوالي أكثر من 23.407 ألف مشاركة في فروع الجائزة الأربعة، مبيناً أن النسخة السادسة تحتوي على ثلاثة فروع الفرع الأول للسائقين من الأفراد من الجنسين، الفرع الثاني للسائقين من الجهات الحكومية والأهلية، والفرع الثالث السائقين من شركات النقل، متوقعا زيادة الإقبال على الجائزة هذا العام بسبب أهميتها.‬ ‪ ‬‬‬‬‬‬‬‬

التزام مروري

‫وقال الراجحي، إن جائزة السائق المثالي في نسختها السادسة لهذا العام استبعدت الفرع الرابع والخاص بسائقي المدارس، وذلك بسبب جائحة كورونا وتوقف النقل المدرسي، داعيا من لديهم مخالفات مرورية تفوق الـ5 آلاف ريال من سكان المنطقة الشرقية وعازمين على تعديل سلوكهم يمكنهم الانضمام خلال فترة التسجيل، والتي تنتهي في تاريخ 21/‏8/‏2021، وأضاف أنه بعد انتهاء فترة التسجيل يستوجب على المتسابقين الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وعدم ارتكاب أي مخالفة خلال مدة ستة أشهر.‬‪.‬‫.