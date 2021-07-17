مكة: ضبط 4 متورطين بنقل مخالفي أمن الحدود

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شفرات الذبح تلاحق الأضاحي
مع بداية موسم عيد الأضحى من كل عام يبدأ موسم صناعة وبيع وحد (سن) السكاكين، التي يقال إنها عرفت منذ ما يقرب من 500 ألف عام حين صنعت من...
محلات الحلاقة تشكو ضعف الإقبال
مع دخول عشر ذي الحجة وقرب عيد الأضحى شهدت صالونات الحلاقة الرجالية ضعفا في الإقبال وخلوها من الزبائن لمعظم الوقت، بخلاف عيد الفطر...
سنتان وإجازتي 4 تنتظر المكافأة
تأخرت مكافآت الأندية الموسمية منذ تاريخ نهاية العمل في 22 ذي القعدة 1440، لعامين، الأمر الذي أدى إلى طرح تساؤلات للعاملين فيها حول...
جاهزية مرافق الشؤون الإسلامية بالمشاعر
تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أمس،...
ضيوف الرحمن يرتوون
مع طلوع شمس الثامن من ذي الحجة، يتوجَّه الحجاج إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية، إيذانا ببدء مناسكهم المقدسة، وأداء صلوات الظهر...
500 كادر أمن لاستقبال ضيوف الرحمن
أكد مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فايز الحارثي، استعداد ما يزيد على...
%65 انخفاض حوادث الشرقية
انخفضت نسبة الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية 65% منذ بداية عمل لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، وذلك حسب التصريح الذي أدلى...
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