تخصيص الساحة الغربية لمنشأة الجمرات لاستقبال الحجاج

ووفرت "كدانة" في منطقة الفرز، مظلات لحماية الحجاج من أشعة الشمس، ولوحات إرشادية وإضاءات، إضافة إلى توفير 4 مداخل رئيسية للحافلات مرتبطة بالمخيمات.
ولاكتمال الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن بسهولة ويسر،اُستُحدِثَت بوابات إرشاديه بألوان المخيمات السكنية؛ لتسهيل عملية تفويج ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات، مع الالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي.
وعملت على تطبيق استخدام خاصية ترميز مخيمات المشاعر المقدسة بالألوان، لسهولة عملية الإرشاد والتنقل، الأمر الذي ينعكس إيجابا على حركة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.
وجرى الاهتمام بتنقلات الحجاج بدءاً من مرحلة وصول الحافلات من المسجد الحرام بعد الانتهاء من طواف القدوم إلى مشعر منى وتوجيه الحجاج إلى مسارات المشاة حسب المناطق والألوان لركوب الحافلات المتوجهة إلى المخيمات السكنية في مشعر منى، إذ تبلغ مساحة إسكان الحجاج 729,049 م2.
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