الشؤون الإسلامية تطلق خدمة روبوت الفتوى الآلي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

كثّفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدماتها التقنية في الحج الاستثنائي هذا العام 1442هـ، من خلال إطلاق خدمة “روبوت الفتوى الآلي” التي وفرتها الوزارة، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، وذلك بمساجد المشاعر المقدسة ومقر الحملات تحقيقًا لرسالتها السامية في شرف خدمة الحجاج وتقديم أرقى الخدمات لهم.

توفير التوعية والإرشاد للحجاج:

ويعمل “الروبوت الآلي” على تحقيق التواصل المرئي عن بُعد بين السائل والمفتي، ويُسهم في توفير التوعية والإرشاد التي يحتاجها الحجاج طيلة موسم الحج في أجواء صحية وبيئة آمنة بالمشاعر المقدسة.

مسارات مبرمجة ومستشعرات:

كما يعمل “روبوت الفتوى” بنظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ويضم خاصية الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، ويعمل على مدار ٢٤ ساعة طيلة موسم الحج بالمساجد ومقر الحملات لخدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود المباركة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية تماشيًا مع توجيهات القيادة ومواكبة رؤية المملكة 2030 باستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام.



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